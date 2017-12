Locuitorii din Mioriţa descoperă apa la robinet

Locuitorii satului Mioriţa, care aparţine de comuna Ciobanu, nu au ştiut până în acest an ce înseamnă să ai apă la robinet, în casă. Chiar dacă suntem în secolul 21, în România există încă foarte multe zone unde apa curentă, canalizarea şi chiar curentul electric au reprezentat şi reprezintă un lux. Zone uitate de lume, unde abia ajungi pe un drum pietruit, în care căruţa este cel mai modern mijloc de transport. Până anul acesta, satul Mioriţa se încadra în această categorie. Printr-o investiţie demarată în anul 2011, Primăria Ciobanu a adus o parte de civilizaţie şi pentru locuitorii acestui sat. „Proiectul de înfiinţare a reţelei de apă a fost demarat de fostul primar, dar, la un moment dat, lucrările s-au oprit, din lipsa fondurilor. Spre sfârşitul anului trecut, au reînceput lucrările, pe care le-am finalizat în urmă cu o săptămână, astfel că toate casele au acum apă curentă. În ceea ce priveşte canalizarea, va trebui să mai aşteptăm, pentru că nu avem fondurile necesare. Încercăm să obţinem fie finanţare europeană, fie guvernamentală, pentru a putea începe şi proiectul pentru amenajarea reţelei de canalizare”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. El a precizat că, la nivelul satului Mioriţa, a fost demarată şi o acţiune de igienizare şi reamenajare a celor zece străzi. „În satul Mioriţa, o singură stradă are asfalt, restul fiind pietruite. Împreună cu angajaţii societăţii Consiliului Local Ciobanu, „Ciobănaşul Edilitar” SRL, am început curăţarea străzilor, a rigolelor. De asemenea, pe strada cu asfalt am început plombarea gropilor existente pentru a se putea circula decent”, a explicat primarul. El a adăugat că, în ultimii ani, satul Mioriţa nu a fost ignorat de autoritatea locală, care şi-a concentrat aici investiţiile.