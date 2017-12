Locuitorii din Năvodari s-au săturat să circule precum sardelele!

12:44:21 / 12 Iulie 2017

RATC

Este treaba prefectului care ar trebui sa se implice pentru a legaliza ca RATC-ul sa faca acest serviciu. Toate localitatile din jurul lacului Siutghiol trebuie sa beneficieze de un transport civilizat si poate si subventionat. Acesti oameni ce fac naveta sunt angajati sezonieri cu salarii de mizerie, ospatari, femei de serviciu, etc. ce deservesc activitatea turistica. Raspunderea revine in totalitate PSD-lui care nu a fost capabil sa aduca activitati bine platite in Constanta ca salariatii sa dispuna de mijloace de transport personale.