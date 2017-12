Locul 6 pentru vedeta Neptun TV Alina Sîrbu

Municipiul Constanța a fost pentru al doilea an consecutiv gazda unei etape din Campionatul Naţional de îndemânare auto, a cincea a ediţiei 2014. Ca și anul trecut, competiția organizată de GT Auto Club Bucureşti şi ACR, cu sprijinul Carrefour România, s-a desfășurat pe un circuit amenajat în parcarea Centrului Comercial Tom din Constanţa. Competiţia, care se adresează atât piloţilor începători, cât şi celor experimentaţi, a reunit la start 46 de concurenți, care au fost împărţiți pe mai multe clase: avansaţi, debutanţi, istorice (acestea trei divizate în două, respectiv mașini cu cilindreea până la 1600 cmc şi mașini peste 1.600 cmc), modificate (clasa unică rezervată piloţilor avansaţi), femina şi juniori. Circuitul a testat îndemânarea şi rapiditatea concurenţilor, care au parcurs de trei ori traseul, iar cei mai buni doi timpi ai fiecăruia au contat în clasamentul final. Ocupanţii primelor trei locuri la fiecare clasă au primit cupe şi premii în obiecte promoţionale.

Alina Sîrbu, cunoscuta vedetă Neptun TV, a participat pentru al doilea an consecutiv la etapa de la Constanța a CN de îndemânare auto. Ea s-a clasat pe locul 10 la clasa D1 şi pe locul 6 la clasa Femina, după ce anul trecut a fost a doua cea mai rapidă dintre reprezentantele sexului frumos. „Din păcate, anul acesta nu am mai reușit să merg la fel de bine, am fost p.r.a.f.! E drept că nici mașina nu a funcționat prea bine și sper ca anul viitor să particip cu un alt autoturism. Mi-aș dori să găsesc sponsori care să mă ajute să merg și la etapele desfășurate în alte localități din țară”, a declarat Alina Sîrbu. O altă constănțeancă, Anca Răducan, a ocupat locul 4 la clasa femina.

Cei mai tineri concurenți ai etapei de la Constanța sunt frați. Mihnea Hanea (13 ani) s-a clasat pe locul 4 la clasa junior, iar sora lui, Natalie Hanea (11 ani!), a ocupat locul 6.

Iată câştigătorii de la fiecare clasă în parte: D1 (debutanţi, sub 1.600 cmc) - Costel Fasola; D2 (debutanţi, peste 1.600 cmc) - Costel Fasola; A1 (avansaţi, sub 1.600 cmc) - Cristian Drăgan; A2 (avansaţi, peste 1.600 cmc) - Florin Muscaloiu; I1 (istorice, sub 1.600 cmc) - Adrian Stancu; I2 (istorice, peste 1.600 cmc) - Florentiu Jichitu; M (modificate) - Cristian Drăgan; juniori - Robert Pană; femina - Beatrice Maftei: open - Cristian Drăgan.