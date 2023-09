Locul de desfăşurare al concursului de înot AquaChallenge a fost schimbat din cauza valurilor

Aproape 500 de persoane au participat, sâmbătă, la Constanţa, la concursul de înot în ape deschise AquaChallenge şi Campionatul naţional de profil, condiţiile meteorologice obligându-i pe organizatori să amâne startul, să schimbe locul de desfăşurare a evenimentului şi să scurteze cursele.



Programat să se desfăşoare începând cu ora 9,30 pe plaja cunoscută sub numele 3 Papuci, la digul de sud, concursul a avut loc începând cu ora 11,30, la digul de nord, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, rafale de vânt cu viteze de peste 25 de kilometri la oră, pe direcţia nord-est, generând valuri cu o înălţime cuprinsă între 0,5 metri şi 0,8 metri, la mai bine de 200 de metri de ţărm, potrivit managerului proiectului AquaChallenge, Florin Nicola.

Cursele au fost scurtate, aşa încât proba de 1.500 de metri s-a transformat în 1.000 de metri, cea de 3.000 de metri a Campionatului naţional de înot în ape deschise a devenit cursa de 2.000 de metri, iar cea mai dificilă probă, cea de 5.000 de metri, s-a transformat în cursă de 3.000 de metri.

"Este al doilea an consecutiv în care venim în sprijinul Federaţiei de Nataţie. Anul acesta, am scurtat traseul din cauza condiţiilor meteo, dar am reuşit să facem şi acest concurs", a mai spus Răzvan Florea.