Locul şapte în loc de podium olimpic

Ultima partidă pentru reprezentanta României de handbal feminin la Jocurile Olimpice de la Beijing s-a încheiat cu o victorie împotriva Suediei, scor 34-30 (17-15). Drept urmare, handbalistele tricolore au terminat competiţia pe locul şapte din 12 echipe participante, deşi obiectivul era urcarea pe podiumul olimpic. Cotată cu a treia şansă la titlul olimpic, echipa României a obţinut prin clasarea pe locul şapte acelaşi rezultat ca la ultima participare la Jocurile Olimpice de la Sydney, în 2000. Într-o partidă fără miză, elevele lui Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi nu au avut probleme în confruntarea cu Suedia. Marcatoarele României au fost: Meiroşu şi Stanca - cîte 6 goluri, Senocico şi Elisei - cîte 5 g, Maier şi Neagu - cîte 3 g, Amariei şi Lecuşanu - cîte 2 g, Olteanu şi Brădeanu - cîte un gol. Dacă victoria cu Suedia nu a adus prea mult entuziasm în tabăra tricoloră, consolarea a venit de la desemnarea jucătoarelor din All Star Team-ul Jocurilor Olimpice. Chiar dacă a terminat întrecerea doar pe locul şapte, specialiştii prezenţi la beijing au votat-o drept cea mai bună extremă dreapta a competiţiei pe Ramona Maier, alături de portarul Katrine Lunde (Norvegia), extrema stîngă Orsolya Verten (Ungaria), interul stînga Ludmila Postnova (Rusia), centrul Oh Seong Ok (Coreea de Sud), pivotul Else Marthe Lybekk (Norvegia) şi interul dreapta Irina Bliznova (Rusia).

Norvegia, pentru prima oară campioană olimpică la handbal feminin

Naţionala de handbal feminin a Norvegiei a cîştigat, sîmbătă, pentru prima dată în istoria sa, finala Jocurilor Olimpice, în faţa campioanei mondiale Rusia, de care a dispus cu 34-27 (18-13). Nordicele au umilit echipa Rusiei, favorita numărul unu la medalia de aur, încă din primele minute, cînd tabela a arătat 8-1 (min. 8) şi 13-3 (min. 15). Ritmul rapid de joc al echipei antrenate de Marit Breivik a fost principala armă în confruntarea cu mult mai masivele, dar şi lentele, rusoaice, care la pauză aveau de recuuperat o diferenţă de cinci goluri: 18-13. Norvegia a continuat în acelaşi ritm pînă la final, fiind imposibil de contracarat de trupa lui Evgheni Trefilov, care a părăsit terenul cu fruntea plecată, în timp ce adversarele au savurat cîştigarea titlului olimpic în stilul caracteristic, cu o bucurie contagioasă. Scor final: 34-27 în favoarea Norvegiei. Medalia de bronz a fost cîştigată de echipa Coreei de Sud, care a învins, în finala mică, reprezentativa Ungariei, cu 33-28 (13-15). În disputa pentru locurile 5-6, Franţa a ieşit învingătoare în faţa Chinei, cu 31-23 (15-10).