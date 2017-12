Locuri de muncă în străinătate

Dacă, în urmă cu câţiva ani, persoanele care vroiau să muncească în străinătate apelau la cunoştinţele care erau deja stabilite acolo să le găsească un loc de muncă, în prezent oamenii au la dispoziţie mai multe moduri de a găsi un job peste hotare. Unul dintre ele este reţeaua Eures, creată în scopul facilitării liberei circulaţii a lucrătorilor în interiorul Spaţiului Economic European, dar şi în alte state precum Norvegia, Islanda sau Elveţia, şi care pune la dispoziţia românilor câteva sute de locuri de muncă, atât pentru cei necalificaţi, cât şi pentru cei calificaţi. În această perioadă, 300 de posturi vacante pot fi ocupate şi de constănţeni, în ţări precum Austria, Belgia, Germania, Republica Cehă sau Ungaria. Cele mai multe sunt în Germania, în număr de 174, iar căutaţi sunt bucătarii, ospătarii, barmanii, operatorii maşini mase plastice, dar şi specialiştii IT. Salariile variază şi încep de la 1.500 de euro pe lună, putându-se câştiga şi peste 2.000 de euro pe lună. Şi Ungaria acceptă muncitori străini. Se caută 75 de şoferi de TIR, unul fiind plătit cu suma de 98.000 de forinţi pe lună. Salarii ceva mai mici sunt în Republica Cehă şi în Slovacia, unde persoanele care vor fi angajate ca şlefuitori sau pilitori vor primi între 450 şi 1.000 de euro pe lună, iar cei lucrătorii cu maşini de cusut - puţin peste 300 de euro. În Norvegia sunt căutaţi seniorii ingineri electrici, care vor fi plătiţi cu sume cuprinse între 41.000 şi 82.000 de euro pe an, iar salariile inginerilor structurali pot ajunge şi la 92.000 de euro pe an. Dar, pentru a obţine aceste posturi, cetăţenii români trebuie să îndeplinească anumite condiţii impuse de angajatori şi care diferă de la caz la caz. Cerinţele obligatorii sunt de a avea cunoştinţe minime de o limbă străină, iar calificările pe care le au să fie atestate.