Locuri de muncă în străinătate

În ciuda optimismului debordant al guvernanţilor, care au anunţat, în repetate rânduri că România a ieşit din recesiune şi că situaţia economică a ţării se îmbunătăţeşte, tot mai mulţi români îşi caută un loc de muncă în străinătate, considerând că aceasta este singura lor şansă de a avea un salariu decent. Prin urmare, nu este de mirare că angajatorii europeni oferă tot mai multe slujbe pentru cetăţenii români. Angajatorii spanioli au anunţat existenţa ofertelor de muncă în agricultură, turism sau în IT, fiind disponibile, în total, aproximativ 70 de locuri de muncă. Printre acestea se numără 20 de locuri de muncă pentru ingineri IT cu experienţă. Cei care vor să se angajeze trebuie, de asemenea, să aibă studii superioare în inginerie electronică şi trebuie să vorbească fluent limba engleză. Contractul este pe perioadă nedeterminată, iar salariul anual brut se încadrează între 24.000 şi 30.000 de euro pe an. Tot în Spania, angajatorii oferă 50 de locuri de muncă pentru cei care doresc să lucreze în agricultură. Prin intermediul departamentului EURES din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, angajatorii din comunitatea europeană au anunţat existenţa a 65 de locuri de muncă (cu tot cu cele 20 din Spania pentru ingineri IT). Acestea vin din partea angajatorilor din Belgia (16 locuri de muncă), Danemarca (25 de locuri de muncă), Republica Cehă (două locuri de muncă) şi Ungaria (două locuri de muncă).