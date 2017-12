Locuri de muncă pentru elevi şi studenţi

13:40:32 / 17 Aprilie 2015

Caut loc de munca

Ma numesc Zlate Sorin , am 17 ani , invat in Liveul Tudor vladimirescu (B) ,profil stiinte ale naturi si caut un loc de munca pe durata verii in Constanta sau in alte statiuni,ajutor de bucatar, spalat vase,ospatar, as fii recunoscator pentru orice job.Ma puteti contacta la numarul de telefon 0722821932. Va multumesc.