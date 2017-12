Locuri noi de muncă pe şantierul din Tulcea

22:31:53 / 05 Noiembrie 2014

asta e iadul nu loc de munca

de ce nu se arata adevarul din umbra,ce este cu adevarat in santierul asta daca esti muncitor si nu vreun catelus cu lanterna care urmareste turma.Va spun eu,munca cat pe pula,atat de multa incat dupa o zi de lucru cand ajungi acasa nu mai poti ridica mainile sus.Aici gasesti de toate,praf,gaze,mizerie,infectie,tifos,ciocane in cap,polizoare oala si electrice mergand nonstop claie peste gramada,spre exemplu sunt 3 nivele de schela pe primul cel de jos sta vopsitorul care il termina cu gaze pe cel de deasupra lui,iar cel de pe al 3-lea nivel taie cu autogenul in capul celor de dedesupt,maistri care te biciuiesc in continu ca nu ai facut destul,mai nou 2 sefi de echipa la formatie care sa te urmareasca cu lanterna la orice pas,jigodii si scarbe peste tot,inginerasi o gramada cred ca au depasit nr.muncitorilor care nu au nici o treaba,nu stiu ce e ala vapor se invard ca niste pizde de colo colo mancand salariile degeaba,pompieri care te urmaresc mai rau ca in filme sa nu cumva sa fumezi,protectia muncii,pizde care se plimba cu o foaie de la un birou la altul,dispeceri de nava chipurile si fel si fel de specimene,am atat de multe de zis si toate sunt de rau incat mi-ar trebui pagini intregi sa descriu ce infern este aici asa ca MUIE VARD TULCEA i-ti multumesc pentru salariile si conditiile de munca europeene pe care le oferi angajatilor