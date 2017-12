Logica a demisionat din Ministerul Finanțelor

De când s-a lansat programul Prima Casă și până acum, statul a dat 178.000 de garanții, în valoare de circa 15 miliarde lei. E mult, e puțin? E „doar“ 2% din PIB, mai puțin decât se alocă uneori ministerelor neinteresante precum Sănătatea și Educația. Și atenție - banii ăștia nu apar în datoria publică, pentru că legea aferentă Primei Case permite o asemenea derogare. „Altfel spus, riscul subvenției de stat Prima Casă este ignorat complet de piețe, pentru că e ascuns. Ce se va întâmpla însă dacă rata creditelor neperformante în acest segment ajunge la 25%? Știm cine va plăti costul - noi toți, prin taxe și impozite mai mari (sau mai... noi), nu cei care au susținut subvenția asta pentru bănci, respectiv MFP și banca centrală“, spune analistul Florin Cîțu. Și-uite încă ceva interesant - finanțările totale din Prima Casă (garanție de stat plus jumătatea băncilor) înseamnă 57% (!!!) din totalul creditelor imobiliare/ipotecare acordate populației. „Scopul programului este ca, pe termen mediu, să nu producă distorsiuni asupra pieței“, comentează cei de la MFP. Chiar au spus asta, nu-i o glumă. „Comentariul are sens doar dacă la Finanțe lucrează ignoranți. Dacă nu ți se pare o distorsiune faptul că 57% din această piață e subvenționată de stat, atunci competența ta de analiză și interpretare a realității este foarte, foarte, foarte aproape de zero. Dar știi cum e - un analist realist lucrează cu scenarii negative cu magnitudine mult mai mare decât ce s-a observat până acum. Politicienii și amatorii, în schimb, lucrează cu scenarii pozitive. Când o fac pe banii lor, e neinteresant. Știu 100% că vor pierde, dar nu e treaba mea. Dar acum o fac pe banii mei și asta mă irită la culme“, conchide Cîțu. Și-n caz că ai uitat deja, uite-un mic reminder - MFP a pompat încă 500 milioane lei în programul Prima Casă, pentru că-i cerere, iar bancherii s-au mișcat cu talent și au blocat complet accesul la creditele imobiliare obișnuite.