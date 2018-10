Logistica „papă“ comerț electronic și se face mare

Comerţul electronic va creşte cu 8,8% pe an, până în 2022, în cele şase pieţe mari ale Europei Centrale şi de Est (ECE), până la 20 miliarde euro, arată un raport al Colliers International. Potrivit sursei citate, există suficient spaţiu pentru ca mai multe concepte să continue să înflorească, în condiţiile unei creşteri solide a vânzărilor de retail cu 4,9% pe an sau 71,5 miliarde euro, până în 2022 - „În comparaţie cu ţările din grupul Vişegrad, care ar putea să mai absoarbă fără probleme o creştere de 5 - 10% a stocului de spaţii de retail până în 2022, în România şi Bulgaria, potenţialul ar putea fi de 20 - 30% având în vedere gradul mai redus de dezvoltare din oraşele regionale. În scenariul de bază, extinderea cererii prin intermediul canalelor online şi produselor livrate va genera o nevoie pentru 198.000 mp de spaţii dedicate de logistică/depozitare pe an, în ECE, în perioada 2018 - 2022, considerând capacitatea actuală pe deplin utilizată. Spre comparaţie, lanţul de aprovizionare pentru retailul tradiţional va necesita 865.000 mp de spaţii logistice sau de distribuţie pe an pentru a ajuta volumul mare de vânzări“. Raportul relevă, totodată, că suprafaţa totală de 1,06 milioane mp de spaţii logistice necesare vine ca urmare a unei creşteri cu 9% a comerţului online, parte a unui avans cu 4,9% în comerţul cu amănuntul. Această suprafaţă reprezintă 3,3% din stocul actual de logistică/distribuţie din cele şase ţări analizate din Europa Centrală şi de Est. Mai interesant, valoarea este egală cu 62% din suprafaţa depozitelor aflate într-un stadiu avansat al construcţiei la finalul trimestrului II din 2018 şi cu 87% din cererea totală a ultimelor patru trimestre.