Logo-ul Tongue al Rolling Stones, cumpărat cu 100.000 dolari

Lucrarea originală care prezintă faimosul logo al trupei Rolling Stones, Tongue and Lips (Limbă şi buze), a fost cumpărată de către Victoria & Albert Museum din Londra, contra sumei de 92.500 de dolari, informează “New Musical Express”. Achiziţionată în cadrul unei licitaţii care a avut loc, săptămîna trecută, în SUA, lucrarea a fost cumpărată de muzeu, cu ajutorul financiar oferit de fundaţia caritabilă The Art Fund. Imaginea simbolică - care va rămîne pentru totdeauna sinonimă cu celebra formaţie rock - a fost realizată de studentul John Pasche, în 1970, trupa fiind pe atunci nemulţumită de logo-ul realizat de casa sa de discuri, Decca, pe care îl considerau şters. Pasche a fost plătit la acea vreme cu 50 de lire sterline (92 de dolari), mai apoi primind încă 200 de lire sterline (366 de dolari) în 1972. După colaborarea cu Rolling Stones, Pasche a mai lucrat şi cu artişti precum Paul McCartney, The Who şi The Stranglers. Logo-ul Tongue a apărut pentru prima dată pe albumul “Sticky Fingers”, în 1971, de atunci fiind prezent pe toate materialele trupei.