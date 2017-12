Lohan vorbeşte despre un pericol în sistemul energetic

După scandalul imens produs de demiterea fostului director al Transelectrica, Horia Hăhăianu, care a spus că va fi suspendat exportul de energie pentru a se putea face faţă consumului intern, reprezentanţii Guvernului şi ai instituţiilor subordonate fac tot posibilul pentru a asigura populaţia că nu sunt probleme în ceea ce priveşte furnizarea energiei electrice. Asta, deşi imediat după demiterea lui Hăhăianu, Executivul a adoptat exact ceea ce propunea demisul. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Iulius Plaveti, a anunţat, ieri, la Guvern, că exporturile de electricitate sunt limitate în orele de vârf, dar că nu există riscul sistării energiei electrice către consumatorii casnici sau industriali. În ciuda acestor asigurări, realitatea este că, în februarie, consumul mediu de energie electrică a atins maximul ultimilor zece ani, potrivit declaraţiilor noului director general al Transelectrica, Octavian Lohan. „În februarie am avut mai multe recorduri. În 3 februarie consumul mediu zilnic a fost de 8.400 MWh, cu mult peste maximul ultimilor ani. Consumul mediu în februarie a fost de 7.749 MWh, cea mai mare valoare din ultimii 10 ani”, a declarat Lohan. Guvernul a avizat, marţi, hotărârea care permite companiei Transelectrica, în situaţii critice, să limiteze sau să sisteze temporar livrările de energie electrică la export, precum şi să limiteze consumul de electricitate al unor operatori economici. Autorităţile au susţinut însă că măsura este „de ordin preventiv”. Guvernanţii sunt, însă, contrazişi chiar de noul director al Transelectrica. „Pe lângă faptul că este o iarnă foarte grea, în care consumul a crescut (avem valori de peste 9.000 -9.500 de MWh), a sărit brusc şi exportul de energie la valori de 1.300 MWh. Deja puneam în pericol sistemul energetic românesc, pentru că avem lacurile goale, pentru că a fost un an deosebit de greu”, a spus Lohan. Nu mică ne-ar fi mirarea să auzim că va urma o nouă demitere la nivel înalt în Transelectrica. De altfel, ministrul Economiei, Lucian Bode, a declarat, deja, că Octavian Lohan a fost numit director interimar la Transelectrica şi că în Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 februarie se va discuta despre introducerea managementului privat la această companie.