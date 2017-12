Lokomotiv Novosibirsk este actuala vicecampioană a Rusiei

Astăzi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța va avea loc întâlnirea dintre CVM Tomis Constanța și Lokomotiv Novosibirsk, din faza play-off 12 a Ligii Campionilor la volei masculin. Formația rusă a ajuns la Constanța încă de luni după-amiază, iar aseară a efectuat primul antrenament în Sala Sporturilor. Returul este programat peste o săptămână, la Novosibirsk, de la ora 15.00 (ora României).

LOKOMOTIV SE AFLĂ LA A PATRA PARTICIPARE CONSECUTIVĂ ÎN LIGA CAMPIONILOR

Lokomotiv este, la ora actuală, una dintre cele mai valoroase echipe din Rusia, având rezultate notabile atât în competițiile interne, cât și în Liga Campionilor, în ultimii zece ani. Clubul a fost creat în 1977, sub numele de Sever („Nord“, în limba rusă). În sezonul 1996-97 s-a numit Slavianie Sever („Slavii de Nord“), iar ulterior Lokomotiv. Prima promovare în Superligă datează din 2004, iar trofeele cucerite pe plan intern sunt doar două, Cupa Rusiei în 2010 și 2011, competiție în care a mai jucat finala în 2009 și 2014. Cea mai bună performanță în campionatul intern este locul 2 obținut anul trecut, singura ediție în care a terminat pe podium, de altfel. Palmaresul său cuprinde și Cupa Siberiei, adjudecată în 1982, 1985, 2000 și în perioada 2009-2014. În Liga Campionilor participă neîntrerupt din anul 2012, reușind să cucerească trofeul în 2013, an în care a ocupat locul 2 la Campionatul Mondial al cluburilor, după ce în 2012 a fost eliminată în play-off 6. În actuala ediție a Ligii Campionilor, Lokomotiv a câștigat Grupa B, reușind cinci victorii în șase etape: 3:1 și 3:0 cu Marek Union-Ivkoni Dupnița (Bulgaria), 3:1 cu CAI Teruel (Spania), 3:1 și 3:0 cu Jastrzebski Wegiel (Polonia). Singurul eșec, 0:3 la Teruel, s-a datorat deciziei de a deplasa în Spania doar nouă jucători, titularii fiind lăsați acasă pentru a pregăti următorul meci din campionat!

ANTRENORUL ANDREI VORONKOV ESTE ȘI SELECȚIONERUL NAȚIONALEI RUSIEI

Interesant este că antrenorul Andrei Voronkov, care pregătește echipa din 2009, este și selecționer al Rusiei, din martie 2013. Cu el pe bancă, Rusia a cucerit Liga Mondială și titlul european în 2013! Voronkov a mizat în Liga Campionilor pe șase formule diferite de echipă, titularii fiind utilizați doar în partidele cu Wegiel și în cea de pe teren propriu cu Teruel. Formația standard, utilizată mai ales în campionat, este următoarea: Butko - Zemchenok, Volvich, Abrosimov, Camejo, Divis și Golubev - libero. Au mai fost utilizați coordonatorul Samsonychev, universalii Leonenko, Moroz și Axyutin, centrii Lee, Kurkaev și Belogorcev, extremele Eremin, Axyutin și Leonenko, precum și liberoul Komarov.

Sâmbătă, în ultima etapă disputată în Superliga Rusiei, Lokomotiv s-a impus pe teren propriu în fața lui Fakel Novy Urengoy, scor 3:0 (20, 21, 18). Au evoluat: Butko 3p - Zemchenok 10p, Volvich 8p, Abrosimov 10p, Camejo 11p, Eremin 14p și Golubev - libero (a mai jucat Divis 1p). Echipa din Novosibirsk ocupă locul 4 în clasament, după 22 de etape, cu 47 de puncte (16 victorii + 6 înfrângeri), fiind precedată de Belogorie Belgorod 62p (21+1), Zenit Kazan 57p (19+3) și Dinamo Moscova 54p (18+4).

BUTKO ȘI LEE SUNT CAMPIONI OLIMPICI!

Interesant este că, din echipa care cucerea Liga Campionilor în 2013, au rămas în lot patru titulari - Butko, Divis, Volvich și Golubev - și o rezervă (Leonenko). Ceilalți titulari de atunci - Nilsson, Gutsalyuk și Biryukov - au părăsit clubul între timp. Volvich (campion european în 2013), Moroz și Golubev plus Biryukov (acum la Dinamo Moscova) au participat la Campionatul Mondial de anul trecut, la care Rusia a ocupat locul 5. Aleksandr Butko a făcut parte din echipa care a cucerit titlul olimpic în 2012, la Londra, însă Lokomotiv mai are un campion olimpic în lot, pe David Lee, campion cu naționala SUA la Beijing, în 2008. Lukas Divis, internațional slovac, dar care a primit și naționalitatea rusă, este singurul voleibalist din lotul lui Lokomotiv care a mai fost prezent la Constanța, cu naționala țării sale, în meciuri din Liga Europeană disputate în 2007, 2010 și 2011! Komarov, Abrosimov și Samsonychev sunt foști internaționali, iar Kurkaev, Axyutin, Zhos (al treilea coordonator din lot), Belogorcev și Petrushov (al treilea libero din lot) sunt foști internaționali de juniori. Extrema Oreol Camejo (28 de ani, 2,08 m înălțime!) e fost internațional cubanez, iar la începutul carierei juca pe postul de coordonator!

„Ei de câțiva ani se află în grupul fruntaș din Rusia, se luptă an de an la titlu și au această continuitate a rezultatelor bune. Au câștigat Liga Campionilor, au un antrenor foarte bun, investesc foarte mult în jucători, au un club foarte bine organizat și un public avizat. Dintre jucători îi știu bine pe Butko și Divis, am jucat contra lor de mai multe ori. Pe Camejo nu îl cunosc prea bine, dar știu că are un sezon excelent acolo. Pe Lee îl știu foarte bine, am jucat amândoi în China în sezonul trecut, este campion olimpic în 2008. Problema cu această echipă este că are jucători de mare valoare și pe banca de rezerve, la fel de buni ca titularii. Dacă un titular prinde o zi mai proastă, intră în locul său alt jucător, care ne poate pune și mai multe probleme!”, a declarat sârbul Bojan Janic, extrema Tomisului, care a jucat în Superliga Rusiei pentru Yaroslavich Yaroslavl (2009-2011) și Fakel Novy Urengoy (2011-2012), iar în China pentru Tang Dynasty Hotel Shanghai (2013-2014), unde a fost coechipier cu Lee.