Londra este oraşul cu cei mai mulţi miliardari din lume, iar Marea Britanie are cei mai mulţi miliardari pe cap de locuitor, cei mai bogaţi fiind fraţii Sri şi Gopie Hinduja, originari din India, cu o avere de 11,9 miliarde lire, potrivit unui studiu comandat anual de publicaţia The Sunday Times. Numărul miliardarilor care locuiesc în Marea Britanie a crescut pentru prima oară la peste 100, potrivit Sunday Times Rich List 2014. Astfel, numărul miliardarilor a ajuns la 104, iar averile lor cumulate sunt de peste 301 miliarde de lire sterline, faţă de 245 miliarde de lire în 2013. În Londra locuiesc 72 de miliardari, mai mulţi decât în oricare alt oraş din lume, capitala britanică fiind urmată la mare distanţă de Moscova, unde trăiesc 48 de miliardari. Pe locul al treilea se află New York, cu 43 de miliardari, San Francisco cu 42, Los Angeles cu 38 şi Hong Kong cu 34. Cei 104 miliardari care locuiesc în Marea Britanie au averi cumulate de 301,13 miliarde de lire (368,75 miliarde de euro). În prezent, averile cumulate ale miliardarilor din Marea Britanie sunt peste nivelul dinainte de declanşarea crizei financiare, de 201,99 miliarde de lire (247 miliarde de euro), înregistrat în 2008.