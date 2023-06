Lord of The Dance revine la Bucureşti

Lord of The Dance revine sâmbătă la Sala Palatului cu spectacolul aniversar "25 years of standing ovations", informează site-ulsalapalatului.ro.

Noul spectacol aniversar îmbină tradiţia, dar şi tendinţele contemporane în acelaşi timp.. Coregrafii şi costume noi şi cele mai actuale tehnologii pentru efectele vizuale fac din acest nou show un spectacol de neratat, în regia lui Michael Flatley şi acompaniaţi de compoziţiile lui Gerard Fahy, spun organizatorii.



Michael Flatley este considerat la nivel mondial drept un geniu al dansului, statut dobândit în urma performanţelor sale extraordinare de-a lungul întregii cariere, precum şi datorită apariţiei sale legendare în cadrul Eurovision în 1994 cu trupa Riverdance, dansul irlandez atât de popular la nivel internaţional.

În cei 25 de ani de la primul spectacol, Michael Flatley şi Lord of The Dance au devenit în ochii publicului sinonime, dar şi adevărate branduri.