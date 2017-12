Lorde, regină pentru o noapte

A 56-a ediţie a premiilor Grammy, cele mai înalte distincţii din industria muzicală, acordate de Academia Naţională a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din SUA, a încununat trei dintre cei mai neconvenţionali artişti ai momentului, DJ-ii francezi cunoscuţi sub numele Daft Punk, adolescenta neo-zeelandeză Lorde şi duetul Macklemore & Ryan Lewis. Spectacolul de la Los Angeles, prezentat de Ryan Seacrest, presărat cu intervenţii muzicale ale lui Beyonce, Jay Z şi Madonna, printre alţii, i-a consemnat ca mari câştigători pe Daft Punk, Lorde şi Macklemore & Ryan Lewis, fiecare cu câte două dintre cele mai importante premii. La categoriile Albumul Anului şi Înregistrarea Anului au fost premiaţi DJ-ii de muzică electronică Daft Punk pentru materialul discografic „Random Access Memories” şi piesa „Get Lucky”, un „featuring“ cu Pharrell Williams şi Nile Rodgers. Membrii Daft Punk nu au fost prezenţi la ceremonie, iar premiile le-au fost remise lui Pharrell Williams şi Nile Rodgers, urmând să ajungă la cei doi francezi ulterior. Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo au format Daft Punk la începutul anilor 1990, fiind pionieri ai muzicii electronice care, în prezent, se bucură de cea mai mare popularitate în vânzări sau difuzări în cluburi şi la radio.

În absenţa celor de la Daft Punk, cea care s-a bucurat de toată atenţia a fost Lorde, care la 17 ani se poate mândri că a primit premiul Grammy pentru Piesa Anului - „Royals”, remis compozitorilor Joel Little şi Ella Yelich-O'Connor, şi cel pentru Interpretarea Vocală Pop a Anului, pentru aceeaşi piesă. Pe numele său real Ella Yelich-O'Connor, Lorde a triumfat în faţa lui Katy Perry, nominalizată cu piesa „Roar”, sau Bruno Mars, cu hitul „Locked Out of Heaven”. La rândul lor, Macklemore & Ryan Lewis au primit premiile pentru Cel Mai Bun Artist Debutant şi Cel Mai Bun Album Rap, pentru „The Heist”. Adele a primit două premii pentru piesa sa „Skyfall”. Justin Timberlake a fost recompensat cu trei premii pentru Cea Mai Bună Piesă R&B - „Pusher Love Girl” şi Cea Mai Bună Colaborare rap - „Holy Grail“, un „featuring“ cu Jay Z, dar şi pentru Cel Mai Bun Videoclip - „Suit & Tie”. Nu în ultimul rând, Kacey Musgraves a primit două premii pentru Cea Mai Bună Piesă Country - “Merry Go 'Round” şi Cel Mai Bun Album - „Same Trailer Different Park”.

Tot printre marii câştigători sunt şi Bruno Mars, cu Cel Mai Bun Album Vocal Pop - „Unorthodox Jukebox”, trupa Led Zeppelin, cu Cel Mai Bun Album Rock - „Celebration Day”, Vampire Weekend cu Cel Mai Bun Album Alternativ - „Vampires Of The City”, Alicia Keys cu Cel Mai Bun Album de Muzică R&B - „Girl on Fire”, Rihanna cu Cel Mai Bun Album de Urban Contemporary - „Unapologetic” şi Pharrell Williams - Cel Mai Bun Producător.

În ton cu câştigătorii aproape debutanţi în lumea bună a muzicii, cea de-a 56-a ediţie a premiilor Grammy s-a dorit a fi inovatoare, pentru a da un semn întregii lumi despre acceptarea căsătoriilor gay. Astfel, 33 de cupluri de persoane de acelaşi sex au fost căsătorite de cântăreaţa Queen Latifah, în timp ce pe fundal se putea auzi piesa „Same Love” a duetului Macklemore & Ryan Lewis, iar la final a intervenit Madonna, cu piesa „Open Your Heart”. Un alt moment memorabil al premiilor Grammy din 2014 a fost prezenţa celor doi membri supravieţuitori ai legendarei trupe britanice Beatles, Paul McCartney şi Ringo Starr, care au cântat împreună pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a celebrei formaţii. De altfel, Paul McCartney s-a numărat şi printre câştigători, pentru colaborarea sa cu foşti membri ai trupelor Nirvana şi Foo Fighters la piesa „Cut Me Some Slack”, desemnată Cea Mai Bună Piesă Rock.

Academia Naţională a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din SUA acordă premii la nu mai puţin de 82 de categorii, dintre care enumerăm:

Înregistrarea Anului: “Get Lucky” - Daft Punk featuring Pharrell Williams and Nile Rodgers

Albumul Anului: “Random Access Memories” - Daft Punk

Piesa Anului: “Royals” - Lorde

Cel Mai Bun Artist Debutant: Macklemore & Ryan Lewis

Cea Mai Bună Interpretare Pop: Lorde - “Royals”

Cea Mai Bună Interpretare Pop a unei trupe sau duet: Daft Punk featuring Pharrell Williams şi Nile Rodgers - “Get Lucky”

Cel Mai Bun Album Instrumental: Herb Alpert - “Steppin' Out”

Cel Mai Bun Album Vocal Pop: Bruno Mars - “Unorthodox Jukebox”

Cea Mai Bună Înregistrare Dance: “Clarity” - Zedd featuring Foxes

Cel Mai Bun Album dance/electronic: “Random Access Memories” - Daft Punk

Cel Mai Bun Album Vocal de Muzică Tradiţională: “To Be Loved” - Michael Bublé

Cea Mai Bună Interpretare Rock: “Imagine Dragons” - Radioactive

Cea Mai Bună Interpretare Metal: Black Sabbath - “God is Dead?”

Cea Mai Bună Piesă Rock: “Cut Me Some Slack” - Paul McCartney, Dave Grohl, Krist Novoselic, Pat Smear

Cel Mai Bun Album Rock: Led Zeppelin - “Celebration Day”

Cel Mai Bun Album de Muzică Alternativă: Vampire Weekend - “Modern Vampires of the City”

Cea Mai Bună Interpretare R&B: Snarky Puppy şi Lala Hathaway - “Something”

Cea Mai Bună Interpretare R&B tradiţional: Gary Clark Jr. - “Please Come Home”

Cea Mai Bună Piesă R&B: “Pusher Love Girl” - Justin Timberlake

Cel Mai Bun Album de Urban Contemporary: Rihanna - “Unapologetic”

Cel Mai Bun Album R&B album: Alicia Keys - “Girl on Fire”

Cea Mai Bună Interpretare Rap: Macklemore & Ryan Lewis featuring Wanz - “Thrift Shop”

Cea Mai Bună Colaborare rap/sung: Jay Z featuring Justin Timberlake - “Holy Grail”

Cea Mai Bună Piesă: “Rap Thrift Shop” - Macklemore & Ryan Lewis

Cel Mai Bun Album Rap: Macklemore & Ryan Lewis - “The Heist”

Cea Mai Bună Interpretare de Muzică Country: Darius Rucker - “Wagon Wheel”

Cea Mai Bună Interpretare a unui duet sau trupă country: The Civil Wars - “From This Valley”

Cea Mai Bună Piesă Country: “Merry Go 'Round” - Kacey Musgraves

Cel Mai Bun Album Country: Kacey Musgraves - “Same Trailer Different Park”

Cel Mai Bun Album Latino: Draco Rosa - “Vida”

Cel Mai Bun Album Rock, Urban sau Alternativ Latino: La Santa Cecilia - “Treinta Dias”

Producătorul Anului nonclasic: Pharrell Williams

Cea Mai Bună Coloană Sonoră pentru visual media: “Sound City: Real to Reel”

Cea Mai Bună Piesă dintr-o coloană sonoră: “Skyfall”

Cea Mai Bună Piesă scrisă pentru visual media: Adele - “Skyfall”

Cel Mai Bun Videoclip: Justin Timberlake featuring Jay Z - “Suit & Tie”

Cea Mai Bună Muzică de Film: Paul McCartney - “Live Kisses”