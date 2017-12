Loredana aniversează 25 de ani de la debutul pe scena de la Mamaia

De fiecare dată alta, reinventându-se muzical şi vestimentar, Loredana este mereu o apariţie demnă de tot interesul fanilor. Cântăreaţa care s-a lansat pe scena Festivalului de la Mamaia va susţine, miercuri, în Parcul Herăstrău din capitală, concertul „Agurida Fantastica\", despre care spune că este un show „biografic\". Printre invitaţi se numără Direcţia 5, Caddy de la BUG Mafia, Smiley, surorile Osoianu de la Chişinău şi Banda Agurida.

Biletele sunt disponibile pe eventim.ro, myticket.ro, vreaubilet.ro şi la casele de bilete ale Sălii Palatului şi Teatrului „Constantin Tănase\", precum şi la Grădină de Vară Herăstrău - doar în ziua concertului.

Îndrăgita interpretă a menţionat că dedică evenimentul celor 50.000 de fani de pe Facebook, care îi sunt alături, îi scriu zilnic, îi atrag atenţia atunci când greşeşte, cu care face schimb de impresii, iar unii dintre ei îi trimit poze de la concerte sau înregistrări. Mai mult, Loredana a conceput acest eveniment pentru toţi cei care doresc să o vadă, dar cărora nu le place sau nu pot să vină în cluburi, la concertele ei.

Însă acest concert are şi două motivaţii mai personale: aniversarea a 25 de ani de la debutul artistei pe scena de la Mamaia, cât şi sărbătorirea zilei de naştere a fiicei sale, Elena, care împlineşte, pe 14 iulie, 13 ani. Referitor la momentul afirmării sale pe scena prestigiosului festival de la Mamaia, Loredana îşi aminteşte, cu nostalgie: „Am trecut prin multe de atunci, m-am schimbat, m-am maturizat, mi-am clădit o familie, am construit o casă şi cresc o fetiţă. Şi dacă tot am ajuns la Elena, ea este a doua motivaţie (...).E printre primele persoane care aude un cântec nou chiar înainte de a fi terminat. Fie că o iau de la şcoală, ca să mergem la cumpărături sau pur şi simplu să mâncăm undeva, ascultăm în maşină melodiile şi ea e prima care-şi dă cu părerea. Nu m-a văzut interpretând live unele melodii mai vechi şi mi-ar plăcea să o facă, motiv pentru care am gândit acest concert să treacă prin toate etapele carierei mele, începând de la Mamaia, continuând cu perioada „Bună seara, iubite”, apoi cu anii în care am fost interzisă de regim la tv etc\".