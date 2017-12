Loredana lansează clipul „Like A Rockstar”

„Like A Rockstar”, primul videoclip de pe recentul album al Loredanei, „Sundance”, va fi difuzat, astăzi, în premieră, pe posturile TV naţionale. Filmat timp de două zile, de o echipă de producţie din Paris, clipul poartă semnătura regizorului Julien Rochere, cel care interpretează şi rolul masculin din materialul filmat. Pelicula introduce telespectatorii în stilul Nouvelle Vague, în genul celebrelor filme ale anilor ’60, cu Grace Kelly sau Brigitte Bardot.

Albumul „Sundance” a fost lansat pe 11 iunie, după sute de ore în studio şi alte zeci de ore petrecute în drumul spre şi dinspre New York. Loredana a muncit la acest material discografic timp de un an, iar soarele, plăcerea de a dansa şi bucuria de a iubi sînt temele principale ale melodiilor. „Sundance” este dedicat tuturor celor care împărtăşesc aceste sentimente şi care doresc să se exprime prin muzică şi dans. „Este primul meu album oficial în limba engleză (…) Este un album cu un sound revoluţionar şi îmi aduce aminte de starea şi energia pe care au descoperit-o toţi fanii mei pe primul album, ‘Buna seara, iubite’. Este un fel de arc în timp, iar (…) beat-urile de pe ‘Sundance’ îmi doresc să încingă cluburile. Albumul este pop, dar este mai mult decît atît: este o fuziune între electro, dance şi rock. Aş putea spune că este dorinţa mea de a aduce rifurile de rock din nou pe ringul de dans”, a declarat Loredana, referitor la ultimul său album. Acesta conţine 13 piese pline de energie şi culoare, precum „Dance Or Die”, „Midnight Affaire”, „Sundance”, „Y.O.U”, „Bella Sera”, „Crazy Rose”, „Limerance” sau „Pleading”.