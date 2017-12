Loredana lansează „Rain Rain Remixed\"

Loredana, cea mai versatilă artistă a showbiz-ului românesc, lansează în paralel, astăzi, colecţia de remixuri „Rain Rain Remixed\" şi remixul ales spre promovare realizat de Seepryan. Discul amintit conţine peste 40 de creaţii realizate de cei mai în vogă muzicieni ai momentului. Printre aceştia se numără Nicolas Makelberge, Henning Fürst (The Tough Alliance), Young Galaxy, Kalle J (Karl X Johan), Endiamonds, Sun Angels, Panache, §, Minus, High Jet (Eusebio & Waar), Bogdan, Afraid of Stairs, Pink Priest, Tobias Isaksson (Azure Blue, Irene), Pretty Boy Crossover, Coma Cinema, Montgomery Clunk, The Carbuncles, OK Corral, A.D. Sound, Tears Run Rings, Captain Ahab, John Simon (The New Waves), Myles Cooper, Florene, Elite Gymnastics, Zana Johansson, Drugs For Drunks, Ishivu, The !ntellivisionary, LLP, Romulus Constantinescu, Frantz, Bobby Stoica (SugarDaddys, Voltaj), SR. Ediţia aceasta este disponibilă gratis pe blogul lui Vlad Stoian, iniţiatorul acestui proiect, la adresa http://warmer-climes.blogspot.com.