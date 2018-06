Loredana și Adi Despot părăsesc juriul Vocea României!

Schimbări extreme în juriul de la Vocea României! La scurt timp după ce s-a aflat că artista Irina Rimeş va deveni parte din juriul emisiunii, acum știm și cine ”îi face loc”, arată cancan.ro. Loredana Groza și Adi Despot vor pleca! Loredana Groza a decis să renunțe la proiectul Vocea României din care a făcut parte încă din prima difuzare a lui în România. Deși niciun concurent din echipa ei nu a câștigat concursul de talent în niciun sezon, artista a fost încrezătoare și a rămas pe scaunul de jurat până în sezonul trecut. Hotărârea să renunțe la show a fost luată și de Adi Despot pentru care sezonul trecut a fost singurul din care a făcut parte, anunțăclick.ro. Loredana Groza și Adi Despot nu vor mai fi antrenori de voce la cel mai în vogă show muzical din România, conform unor surse din interiorul trustului. În locul Loredanei Groza, jurată va fi Irina Rimes, artista care a devenit cunoscută datorită pieselor precum „Visele”, „Ce s-a întâmplat cu noi” și „Bolnavi amândoi”. Cu aceste schimbări, show-ul va avea un format nou, iar fanii emisiunii trebuie să se aștepte la surprize noi.

CINE ESTE IRINA RIMEȘ: „(…).Nu sunt doar o adolescentă care s-a trezit peste noapte vedetă. Am stat ani întregi în studio, unde am muncit, m-am pregătit. Eu am fost în Republica Moldvova - eu îmi doream să merg la un concurs la mine, în ţara natală. M-am rugat la Dumnezeu ca să ajung acolo şi să devin cunoscută. Acolo am cunoscut mulţi oameni care m-au ajutat să vin aici. Eu doar cântam înainte, de vreo doi ani. Piesa Andrei „Sunt puternică” e scrisă de mine. Eu mi-am descoperit talentul de a compune acum doi ani, când eram într-o situaţie financiară foarte grea. Aşa că am început să scriu piese şi să le vând artiştilor din Republica Moldova. „Visele” e singura piesă de pe album la care am lucrat, dar nu am scris-o eu. (…) Nu, eu sunt o fată de la ţară, părinţii mei sunt oameni simpli – am crescut la ţară cu văcuţe, cu puişori (…) La 14 ani am mers la liceu, facultatea am făcut-o în Chişinău. (…) Au fost momente în care nu am avut bani deloc. Eu nu am suferit din dragoste, eu pur şi simplu m-am îndrăgostit. (…)”, a declarat Irina Rimeș în cadrul unui interviu oferit în primăvara anului 2017 la „Răi da’ buni”.