Loredana: „Sunt îndrăgostită de România”

În pragul Zilei Naţionale, tot mai multe vedete autohtone se întrec în declaraţii cu mesaj patriotic, mărturisind de ce iubesc România. Artista supranumită „Madonna României”, datorită abilităţile sale de a se reinventa permament, Loredana, a dezvăluit, recent, cu prilejul unei pictorial incendiar care o prezintă în ipostaza de „femme fatale”, realizat pentru o celebră publicaţie, motivele pentru care îşi iubeşte ţara.

„După Revoluţie, am realizat că am foarte multe de învăţat pentru a mă putea adapta la nivelul de afară. În Italia, ca şi în Anglia, nu mi-a fost greu să ajung să lucrez şi să cânt pe scene mari, chiar mi s-a întâmplat mult mai rapid decât am visat. Dar, la un moment dat, am realizat că trebuie să mă întorc înapoi de unde am venit şi să îmi termin misiunea acolo. Cred că nu e întâmplător că m-am născut în România. (...) Dar am luat-o întotdeauna ca pe o provocare şi sunt îndrăgostită în continuare de România, de trotuarele din Bucureşti, de mizeria, dar şi de frumuseţea acestei ţări\", a declarat Loredana. Talentata cântăreaţă a adăugat: „Aici poţi să găseşti orice, în timp ce acolo, de multe ori, totul este prea aseptic, trecut prin atâtea filtre, prelucrat, studiat, editat, încât pot fi revelate foarte puţine surprize. România este pentru mine o continuă descoperire şi, în acelaşi timp, mă simt bine aici\", mai spune Loredana.

Loredana a mai mărturisit că îi place să fie naturală şi, în acelaşi timp, nefirească şi că nu concepe viaţa fără scenă, în orice fel ar fi aceasta: „Oamenii mă recunosc şi pe întuneric, pentru mine, vocea e actul de identitate\".