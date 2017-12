Loreen se teme pentru vocea ei

Câştigătoare a premiului Eurovision din 2012, cântăreaţa suedeză Loreen a declarat că acum, cel mai important lucru pentru ea este să creeze muzică, iar cea mai mare teamă a sa este să nu-şi piardă vocea. ”Îmi place cu adevărat ceea ce fac”, a declarat Loreen într-un interviu. Cântecele sale sunt inspirate de experienţele sale de viaţă sau ale oamenilor din jurul ei. ”Când eram copil, eram foarte timidă, nu voiam să devin artist. Abia la 17-18 ani profesorii mei de muzică mi-au spus că trebuie să împărtăşesc acest lucru, să nu-l ţin pentru mine”, a mărturisit Loreen. Câştigătoarea Eurovision 2012 a povestit că după finalizarea concursului s-a retras în pădure, pentru câteva zile: ”A fost un refugiu. Am mai fost acolo. Retragerea înseamnă să taci zece zile, nu scrii, nu vorbeşti, nu priveşti pe nimeni în ochi, nu faci nimic. Nu faci decât să meditezi. După Baku mi-am zis: Am nevoie de o pauză, voi pleca zece zile. Dar am plecat două zile, pentru că nu mi-am putut permite”.

Din 24 octombrie, Loreen, pe numele său real Lorine Zeineb Nora Talhaoui, şi-a lansat albumul de debut intitulat “Heal”, pe care sunt incluse piesele care au făcut-o celebră, “My Heart Is Refusing Me”, dar mai ales “Euphoria”, una dintre cele mai de succes şlagăre lansate în istoria Eurovisonului. În prima săptămână după victoria de la Baku, piesa s-a vândut în 62.148 download-uri numai în Marea Britanie.