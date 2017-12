Los Angeles Galaxy confirmă interesul pentru David Beckham

Preşedintele clubului american Los Angeles Galaxy, Alexis Lalas, a confirmat interesul pentru achiziţionarea mijlocaşului englez David Beckham, legitimat în prezent la Real Madrid. Lalas a subliniat, însă, că o eventuală discuţie privind legitimarea fostului căpitan al reprezentativei Angliei nu va fi purtată decît dacă Beckham ar deveni liber de contract. "Nu este momentul să discutăm despre un transfer al lui Beckham, deoarece el se află sub contract cu Real Madrid. Dar, dacă acest lucru s-ar schimba, şi se pare că sînt şanse, am fi, evident, interesaţi", a spus fostul internaţional american, într-un interviu acordat postului BBC. David Beckham, în vîrstă de 31 de ani, se află sub contract cu Real Madrid pînă la 30 septembrie 2007, iar în prezent negociază cu oficialii grupării spaniole o eventuală prelungire a contractului. Preşedintele Ramon Calderon s-a declarat convins că fostul căpitan al reprezentativei Angliei îşi va prelungi în cele din urmă contractul cu Real Madrid, însă negocierile par să fi intrat în impas, Beckham arătîndu-se nemulţumit de faptul că nu este titularizat de Fabio Capello, după ce nu mai intră nici în vederile selecţionerului Angliei, Steve McLaren. În ultimul meci disputat de Real Madrid în campionatul Spaniei, cu Celta Vigo, scor 1-2, pe Stadionul "Santiago Bernabeu", David Beckham a fost tot rezervă, fiind introdus în teren în ultimele 25 de minute.