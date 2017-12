Loteria penalty-urilor a făcut dreptate

Spania este prima finalistă a EURO 2012, o finalistă merituoasă dacă avem în vedere... cele 30 de minute de prelungiri ale partidei, când campioana europeană a dominat meciul cu autoritate! Pentru că în primele 90 de minute ale meciului disputat aseară, la Doneţk, nu s-a jucat chiar nimic, meciul dintre Italia şi Anglia, încheiat tot 0-0, fiind infinit mai spectaculos. Partida începe modest, cele două echipe fiind mai preocupate să nu primească gol, decât să dea! Ca de obicei spaniolii domină, iar portughezii stau în jurul propriului careu, fazele de poartă ale lusitanilor venind doar la faze fixe. Spania are primele ocazii, Arbeloa (min. 9) şi Iniesta (min. 29) şutând peste poartă de la marginea careului. De partea cealaltă doar Ronaldo (min. 31) are un şut periculos pe lângă poartă, apoi meciul se îndreaptă liniştit spre un 0-0 la pauză. În repriza secundă portughezii echilibrează disputa, Almeida are trei şuturi pe lângă poartă, pentru ca în minutul 67 să consemnăm primul şut pe spaţiul porţii, reuşit de Xavi!!! Pentru lusitani răspunde Ronaldo, din două lovituri libere (min. 73 şi 84), peste poarta lui Casillas ambele. Starul portughez a avut şansa să încheie partida în min. 90, atunci când a scăpat singur cu Casillas, dar a tras mult peste poartă! Prelungirile aparţin spaniolilor, care par mai dornici să evite loviturile de departajare. Cea mai mare ocazie a meciului se iveşte în min. 103, atunci cînd Jordi Alba are o incursiune în careul advers, centrează perfect pentru Iniesta, care trage slab din 6 m, Rui Patricio trimiţând în corner! Mai ratează şi Ramos (min. 105), Fabregas (min. 110), Navas (min. 111) şi Pedro (min. 114), dar meciul se termină cu un scor alb, probabil “meritat”, cele două echipe având puţine ocazii clare de gol! La loviturile de departajare s-a respectat “regula” nescrisă a fotbalului - cine ratează primul se califică, Xabi Alonso ratând prima lovitură! Spania se califică în finala EURO 2012 şi îşi poate apăra trofeul cucerit în urmă cu patru ani.

Lovituri de departajare: Xabi Alonso ratare, Moutinho ratare, Iniesta 0-1, Pepe 1-1, Pique 1-2, Nani 2-2, S. Ramos 2-3, B. Alves ratare (balonul a lovit bară transversală), Fabregas 2-4 (mingea a lovit mai întâi bara laterală, după care a intrat în poartă).

Au evoluat - Portugalia (antrenor Paulo Bento): Rui Patricio - J. Pereira, B. Alves, Pepe, F. Coentrao - Meireles (112 Varela), Veloso (106 Custodio), Moutinho - Nani, H. Almeida (81 Oliveira), Cr. Ronaldo; Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Arbeloa, S. Ramos, Pique, Jordi Alba - Busquets, Xabi Alonso - Silva (60 Jesus Navas), Xavi (87 Pedro), Iniesta - Negredo (54 Fabregas). Cartonaşe galbene: F. Coentrao, Pepe, J. Pereira, B. Alves, Veloso / S. Ramos, Busquets, Arbeloa, Xabi Alonso. Partida a fost condusă de o brigadă turcă avându-l la centru de Cuneyt Cakir, ajutat de Bahattin Duran şi Tarik Ongun.