Loteria Română lansează două jocuri noi şi o opţiune de joc

Loteria Română lansează pe piaţă, din 3 aprilie, două jocuri noi, Noroc Plus şi Super Noroc, similare jocului Noroc de la Loto 6/49, împreună cu opţiunea de joc Quick Pick, a anunţat, ieri, compania. Astfel, jucătorii care vor alege să joace la Joker, pot opta pentru un câştig suplimentar jucând şi la Noroc Plus, în timp ce jocul Loto 5/40 oferă şi el un câştig suplimentar pentru jucătorii care vor opta să joace şi la Super Noroc. Numărul câştigător, atât pentru Noroc Plus, cât şi pentru Super Noroc, este compus din şase cifre, care sunt generate aleator de terminalul de joc. De asemenea, atât Noroc Plus, cât şi Super Noroc vor avea fiecare câte 5 categorii de câştiguri: categoria I (toate cele 6 cifre ale numărului), categoria a II-a (primele 5 cifre ale numărului sau ultimele 5 cifre ale numărului), categoria a III-a (primele 4 cifre ale numărului sau ultimele 4 cifre ale numărului), categoria a IV-a (primele 3 cifre ale numărului sau ultimele 3 cifre ale numărului), categoria a V-a (primele 2 cifre ale numărului sau ultimele 2 cifre ale numărului). Premiile acordate vor fi exclusiv în bani. Tot din data de 3 aprilie jucătorii la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 îşi pot încerca norocul prin opţiunea Quick Pick. \"Prin implementarea acestei opţiuni, jucătorii pot opta atât pentru marcarea pe bilet a numerelor jucate, cât şi pentru alegerea aleatoare, de către terminalul de joc, a numerelor jucate, prin bifarea căsuţei “Quick Pick”, special creată pe biletul de joc. Quick Pick este cea mai nouă şi atractivă modalitate prin care se pot alege numerele fără costuri în plus\", se arată în comunicat.