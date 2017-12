Loteria Română se extinde în hipermarketuri şi benzinării

Considerată una dintre cele mai profitabile companii naţionale cu capital de stat, Loteria Română a reuşeşte să obţină de la un an la altul profituri tot mai mari. Cum în 2007 a fost stabilit un nou record la capitolul cîştiguri, cu fabulosul profit de 41 milioane de euro, instituţia se implică masiv în extinderea reţelei de agenţii. Preşedintele Loteriei Române, Liliana Mincă, susţine că agenţii economici care vor să încheie parteneriate cu această instituţie îşi pot deschide agenţii mandatare, pentru care compania oferă comisioane considerabile din vînzări. “Avem 923 de agenţii proprii şi 758 de agenţii mandatare, însă urmează să mai deschidem alte agenţii mandatare. Dacă agenţiile care lucrează pe sisteme automatizate - 6/49, Joker, 5/40 sau Noroc, comisionul va fi situat la 7% din vînzări, cele care lucrează pe sisteme neautomatizate, loz în plic, loz randalinat, loz răzuibil, vor avea cîştiguri cuprinse între 10 şi 14%”, a declarat Mincă. Prin această mişcare, Loteria Română îşi reconfirmă statutul de “maşină de făcut bani”, mai ales că instituţia a reuşit, în urmă cu o lună, să obţină un contract de comercializare a produselor şi în reţeaua Carrefour România. “În prezent, avem deschise zece agenţii mandatate în reţeaua de hipermarketuri Carrefour, urmînd ca, în scurt timp, să fim prezenţi în toate cele 12 magazine din ţară. Pentru moment estimăm să înregistrăm prin agenţiile deschise vînzări lunare de cel puţin 250.000 de euro”, a mai precizat Mincă. Şefa Loteriei a adăugat că instituţia are în plan dublarea numărului de agenţii mandatate din ţară, de la 700 unităţi în prezent, pînă la 1.400 în 2010. Pe lîngă încheierea de parteneriate cu diverşi agenţi economici, Loteria Română are în plan şi obţinerea unui acord cu OMV pentru deschiderea a 80 de noi agenţii mandatate în ţară.