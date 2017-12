Loterie! Cei mai pregătiți profesori au ales unde vor preda la toamnă

An de an, cadrele didactice care nu au ocupat un post de titular la catedră participă la concursul de ocupare a posturilor didactice sperând să ia o notă foarte mare și să aibă șansa să prindă un loc la o școală bună și aproape de casă. Cu toate acestea, cele mai multe posturi de titulari sunt disponibile în mediul rural, așa că din oferta de locuri vacante și așa mică, profesorii trebuie să se orienteze către școli aflate cât mai aproape de casă, pentru a scuti bani și timp pierdut pe navetă. Ieri, la Liceul Teoretic ”Ovidius” din Constanța a avut loc ședința publică de ocupare a celor 165 de posturi de titular (pe perioadă nedeterminată) disponibile din învățământ. Pentru cele 165 de posturi s-au luptat 232 de candidați, însă lupta a fost strânsă, pentru că la unele discipline, pentru un singur post s-au luptat chiar și 36 de candidați (situație întâlnită la disciplina Limba și literatura română, unde singurul post titularizabil a fost în localitatea Mihai Viteazu, aflată la peste 60 de km de Constanța). ”Sunt învățătoare și deși au fost mai multe posturi pe învățământul primar, față de alte discipline, am avut mari emoții că nu voi prinde locul pe care mi-l doresc. Am un copil mic și mi-ar fi imposibil să fac naveta undeva foarte departe de casă. Am avut noroc și am prins singurul post vancant de la Năvodari, localitate în care locuiesc”, a spus înv. Georgiana Preșa. Cei care nu au apucat un post în această etapă de repartizări vor participa în 25 august la repartizarea posturilor de suplinitori.