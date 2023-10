LOTO. Report de peste 13 milioane de lei la Joker

Duminică, 24 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 17 septembrie, Loteria Română a acordat 11.135 de castiguri in valoare totala de peste 730.800 de lei.

La 6/49,la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 827.000 de lei (aproximativ 166.400 de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,54 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13 milioane de lei( peste 2,62 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 360.000 de lei (peste 72.200 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de 442.000 de lei (peste 88.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 39.700 de lei.

La tragerea Loto 6/49 din 17 septembrie 2023, tragere aniversară, s-a câștigat marele premiu la categoria I, în valoare de în valoare de 13.829.095,20 lei, adică peste 2,78 milioane de euro.