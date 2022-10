LOTO. Report de peste 4 milioane de euro la Loto 6/49 și Joker

Loteria Română anunţă că, la tragerile de duminică, există un report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 2,72 milioane de euro, în timp ce reportul la Joker, la categoria I, estede peste 1,64 milioane de euro.

Duminică, 25 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 septembrie, Loteria Romana a acordatpeste 15.400de castiguriin valoare totala depeste 809.000 de lei.

LaLoto 6/49se inregistreaza la categoria Iun report in valoare depeste 13,44 milioane de lei(peste 2,72 milioane de euro),iar laNoroceste in joc un report cumulat in valoare deaproximativ 4,9 milioane de lei (peste 990.000 de euro).

LaJoker,la categoria I, este in joc un reportin valoare depeste 8,13 milioane de lei(peste 1,64 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare depeste 331.800 de lei (peste 67.000 de euro).

LaNoroc Pluseste in joc la categoria I un report in valoare depeste 39.400 de lei.

LaLoto 5/40se inregistreaza la categoria I un report in valoare depeste 861.000 de lei(peste 174.200 de euro).

LaSuper Noroceste in joc la categoria I un report in valoare deaproximativ 39.000de lei.