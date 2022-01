LOTO: Report de peste 6,31 de milioane de euro la Joker a anunțat Loteria Română:

Un report de peste 31,27 milioane lei (peste 6,31 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto de joi, potrivit unui comunicat remis luni de Loteria Română.



La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,93 milioane de lei (peste 996.700 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,94 milioane de lei (peste 594.400 de euro).



La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38.800 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 843.000 de lei (peste 170.300 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report in valoare de peste 54.700 de lei (peste 11.000 de euro).



La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 58.300 de lei (peste 11.700 de euro).



Joi, 9 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae de duminică Loteria Română a acordat 67.828 de câştiguri în valoare totală de peste 3,5 milioane lei.