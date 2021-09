LOTO: Report record de peste 5,98 milioane de euro la Joker

Joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 august, Loteria Română a acordat peste 38.800 de câştiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane lei.

Un report de peste 29,42 milioane lei (peste 5,98 milioane de euro) este în joc la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto de joi, informează un comunicat al Loteriei Române.



La categoria I de la Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste peste 4,21 milioane lei (peste 858.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,31 milioane lei (peste 470.300 de euro). Totodată, la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de aproximativ 382.000 de lei (peste 77.700 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 572.000 de lei (peste 116.400 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report in valoare de peste 173.800 de lei (peste 35.300 de euro).



La tragerea Joker de duminică, 8 august, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 162.628 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Constanţa şi a fost completat cu doua variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.