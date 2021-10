LOTO: Report-record de peste 6 milioane de euro la Joker

Un report-record în valoare de peste 29,78 milioane de lei (peste 6 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto de joi, informează Loteria Română.



La Loto 6/49, reportul la categoria I este de peste 2,77 milioane de lei (peste 562.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 436.000 de euro).



La categoria a II-a a jocului Joker se înregistrează un report în valoare de peste 736.700 de lei (peste 149.000 de euro).



La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de aproximativ 631.000 de lei (aproximativ 127.700 de euro), iar la Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 296.600 de lei (peste 60.000 de euro).



La categoria I a jocului Super Noroc este în joc un report în valoare de peste 199.400 de lei (peste 40.300 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 3.600 de lei.



Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc au loc joi.



La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat peste 28.700 de câştiguri în valoare totală de peste 2,12 milioane de lei.



Atunci s-a câştigat premiul de categoria N-3 în valoare de 235.637,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Constanţa şi a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc.



De asemenea, la tragerea Joker de duminică, la categoria a III-a, s-au înregistrat patru câştiguri a câte 75.717,56 lei. Un bilet fost jucat la o agenţie din Drobeta-Turnu Severin şi a fost completat cu două variante simple la Joker.



Al doilea bilet a fost jucat la o agenţie din Ploieşti şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.



Al treilea bilet a fost jucat la o agenţie din Măcin şi a fost completat cu 140 de variante la Joker şi 8 variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria a III-a, câştigătorul a obţinut încă un câştig de categoria a III-a, 38 de câştiguri de categoria a IV-a, 4 câştiguri de categoria a V-a şi 76 de câştiguri de categoria a VI-a, în total 181.049,86 lei.