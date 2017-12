Lotreanu junior, acuzat de încă un complice de falsificare de carduri

Cătălin Alexandru Lotreanu, fiul fostului comandant al Secţiei 1 Poliţie Constanţa, cms. şef Dumitru Lotreanu, le-a cerut ieri judecătorilor să îl pună în libertate pentru a se întoarce la muncă. El a adăugat că nu va îngreuna desfăşurarea anchetei şi chiar va contribui la aflarea adevărului. Procurorii au solicitat prelungirea arestului pentru Lotreanu junior întrucât au mai găsit un complice al acestuia, care a fost de acord să spună totul despre activitatea infracţională a fiului de poliţist. „Cosmin Octavian Bâgiu a declarat că, înainte de Crăciun, Lotreanu l-a luat la Carrefour şi i-a dat două carduri cu care i-a spus să cumpere produse electronice. Înainte de acest eveniment, Lotreanu i-a dat lui Bâgiu un alt card şi i-a zis să meargă la Raiffeisen să scoată 2.000 de euro. Tranzacţia a fost refuzată de bancă. De asemenea, pe 23 sau 24 decembrie 2010, Bâgiu a scos 2.800 de euro de pe un card primit de la Lotreanu”, au spus procurorii în propunerea de prelungire a măsurii stării de arest preventiv. Avocatul lui Lotreanu junior a afirmat că a aflat despre această nouă persoană implicată în caz abia cu o zi înainte de prezentarea la instanţă. „Cu toate că a fost audiat pe 12 ianuarie, noi am aflat săptămâna aceasta. Privarea de libertate a lui Lotreanu nu a ajutat în niciun fel soluţionarea cu celeritate a urmăririi penale. Clientul meu nu a fost chemat niciodată în 30 de zile pentru a da vreo declaraţie, nici măcar la o confruntare Bâgiu, nimic care să justifice starea lui de arest”, a afirmat avocatul Liviu Cristescu. El a mai spus că o hibă a urmăririi penale o reprezintă lipsa unei părţi vătămate, care să reclame că a fost păgubită. „Procurorul nu are decât declaraţia lui Bâgiu şi nicio probă care să confirme spusele acestuia. Am cerut să ni se comunice numele persoanei păgubite cu 2.800 de euro, suma scoasă de Bâgiu de pe card, însă procurorul a ridicat din umeri. Nu se ştie. Dacă se descoperă că acel card era al lui Băgiu? De altfel, nici pentru restul prejudiciului nu avem păgubiţi. Carrefour şi-a primit banii pentru produsele vândute...”, a pledat Liviu Cristescu. Instanţa Curţii de Apel Constanţa a respins solicitarea lui Lotreanu junior de a fi eliberat. Reamintim că acesta a fost prins la începutul lunii trecute, împreună cu un amic, Valentin Ilioară, de 23 de ani, la scurt timp după ce ambii cumpăraseră mai multe produse cu două carduri false. Oamenii legii spun că tinerii au cumpărat din hypermarket-ul Carrefour, din Constanţa, produse electronice şi electrocasnice în valoare de 51.000 de lei.