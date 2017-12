Lotul „Containerul” rămâne după gratii

“E INUMAN!”. Cei 28 de inculpaţi din dosarul „Containerul” au fost aduşi ieri dimineaţă în faţa magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru judecarea recursurilor formulate faţă de măsura arestării preventive. Printre ei se numără Laurenţiu Mironescu, fostul secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Eugen Bogatu, fostul şef al Direcţiei Domenii Portuare din Compania Naţională Administrarea Porturilor Maritime, Sunai Cadîr, şeful Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (DRAOV) Constanţa, Adrian Liviu Durbac, şeful Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Costel Liviu Bratu şi Claudiu-Constantin Olteanu, ambii adjuncţi ai şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi Adrian Sorin Pătraşcu, ofiţer de poliţie şi comandant al „Grupului de Nave” Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF). Prezentă în sală, soţia lui Laurenţiu Mironescu, Adriana Mironescu, a postat în timp real impresii din sala de judecată pe pagina sa de Facebook.

„SUNT LA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE. SE JUDECĂ RECURSUL. ÎN ACEEAŞI SALĂ UNDE AU FOST ŞI DATA TRECUTĂ, UNDE NU POŢI RESPIRA, SUNT ÎNGHESUIŢI CRED CĂ 150 DE OAMENI. NICI NU SE AUDE BINE CE SPUNE JUDECĂTORUL. E INUMAN ŞI NU VORBESC DIN PUNCTUL DE VEDERE AL “INCULPAŢILOR”.

Sunt avocaţi, angajaţi aici, rude şi presa. Stau toţi umăr la umăr\", spune soţia lui Mironescu. Imediat după ce s-a încheiat audierea lui Mironescu, aceasta a scris: „Gata audierea lui Laurenţiu. A explicat din nou contextul politic, lipsa oricărei poziţii politice din care ar fi putut avea vreo influenţă să numească pe cineva în vreo funcţie. (N-a putut obţine pentru el o funcţie, fiind în dizgraţia totală a preşedintelui PDL Constanţa). Cazul este construit exact pe influenţa lui politică care era zero. Sau sub zero. NU era preşedinte al Organizaţiei Municipale PDL Constanţa cum spune procurorul, a fost ales prim-vicepreşedinte la nişte alegeri anulate o lună mai târziu... A spus pentru a mia oară că nu-şi vorbeşte cu Mircea Banias din decembrie 2009. Nu mai spun că n-are nicio legătură cu vama, cu containerele, niciun inculpat n-a făcut vreo referire la el“.

“NU SUNT UN PERICOL!”. În timpul audierilor, Laurenţiu Mironescu a declarat că nu se consideră un pericol social şi că, din punctul său de vedere, rămânerea sa în arest nu se justifică. \"Sub nicio formă nu mă pot vedea ca un pericol pentru ordinea publică. Sunt dispus să ofer orice date pentru combaterea corupţiei, iar în legătură cu schema TV în care eu sunt la etajul doi cu senatorul Banias oferind protecţie externă, vă arăt deschis că eu nu am putut oferi protecţie internă pentru mine\", a spus fostul secretar MAI în faţa judecătorilor. Întrebat de procurorul DNA despre o discuţie telefonică purtată cu senatorul PDL Mircea Banias, Mironescu a declarat că este posibil ca la acel moment să fi discutat cu demnitarul, dar că de la sfârşitul anului 2009 şi până în prezent nu a mai avut niciun fel de tangenţă cu acesta. În legătură cu apartenenţa sa la firma Euro Shipping Service, Mironescu a recunoscut că este acţionar alături de Banias şi Ioan Bălan, fost director al CNAPMC, dar a precizat că nu a interferat cu senatorul care atunci când trecea pe lângă el nici măcar nu îl saluta. Cei cinci judecători de la instanţa supremă au respins întrebarea procurorului DNA prin care acesta îi cerea lui Mironescu să spună dacă în dimineaţa arestării sale a vorbit cu ministrul Traian Igaş oferindu-şi faţă de acesta în continuare serviciile pentru renumirea în funcţie.

“ARDE HÂRTIILE!”. La ieşirea din sala de judecată, avocatul Ion Cazacu a declarat că, în timpul procesului, procurorul de şedinţă a prezentat probe noi, respectiv un mesaj trimis de directorul DRAOV Constanţa, Sunai Cadîr, încercând să forţeze judecătorii să menţină măsura arestării preventive. Procurorul de şedinţă l-a întrebat pe Sunai Cadîr dacă în ziua în care poliţiştii se aflau la domiciliul său a transmis unei persoane un mesaj în care îi scria în limba tătară: “Gelil, arde hârtiile!”. Referitor la acest SMS, avocatul a declarat că reprezintă o probă nouă în dosar, care nu se regăseşte în referatul cu propunerea de arestare preventivă şi faţă de care judecătorii nu ar fi avut cunoştinţă. Potrivit avocatului, normele penale în vigoare în etapa recursului privind măsura arestării preventive nu permit prezentarea unor probe noi care nu au fost dezvăluite şi primei instanţe. Cazacu a adăugat că are încredere că judecătorii vor analiza această chestiune din punct de vedere strict procedural, deşi un astfel de mesaj prezentat ca probă i-ar putea \"emoţiona\" pe magistraţi.

DOAR TREI DINTRE CEI 28 DE ÎNVINUIŢI DIN DOSAR AU FOST DE ACORD SĂ DEA DECLARAŢII ÎN SALA DE JUDECATĂ. CEILALŢI 25 ŞI-AU LĂSAT APĂRAREA DOAR ÎN MÂNA AVOCAŢILOR.

După mai bine de 10 ore de audieri, completul de cinci judecători al instanţei supreme s-a retras pentru deliberări. Magistraţii au decis respingerea recursurilor, iar cei 28 de inculpaţi s-au întors după gratii.