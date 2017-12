Lotul masculin al României pentru meciul cu Polonia din preliminariile CE din 2007

Echipa masculină de tenis de masă a României, care va întîlni, marţi, 9 ianuarie, în deplasare, formaţia Poloniei, în ultimul meci din grupa C a preliminariilor Campionatului European din Serbia (25 martie - 1 aprilie), va fi formată din Radu Voinea, Alexandru Cazacu şi Lucian Filimon. Formaţia României ocupă în prezent locul al doilea în Grupa C, cu 8 puncte, fiind devansată de Germania (10 puncte) şi urmată de Polonia şi Ungaria, cu cîte 6 puncte. România are asigurat locul al doilea în grupă, indiferent de rezultatul din ultima întîlnire. Echipa României este calificată la CE, clasamentul final al grupei preliminare determinînd doar poziţionarea echipelor pe tabloul principal al competiţiei din Serbia.