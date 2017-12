Lotul naţional de pescuit la crap, răsplătit pentru titlul mondial

FESTIVITATE Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a răsplătit aseară performanţa istorică realizată de lotul naţional de pescuit la crap al României, care a câştigat în această toamnă, pentru prima dată, Campionatul Mondial, găzduit în premieră de ţara noastră, în judeţul Constanţa, pe lacul Corbu. Festivitatea a avut loc la Pavilionul Expoziţional, membrii echipei naţionale primind din partea CJC şi a firmei RIG Service, organizatorii competiţiei din toamnă, un cec în valoare de 50.000 de euro. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a vorbit cu acest prilej despre importanţa acestei reuşite în promovarea imaginii României. “Sportivii ne reprezintă şi poartă peste tot în lume tricolorul, istoria noastră, civilizaţia poporului nostru. Din aceste motive, performanţa lor trebuie răsplătită. Suntem mândri de ei, pentru că, datorită lor, am reuşit să devenim pentru prima dată campioni mondiali la această disciplină. Faptul că o competiţie de o asemenea anvergură a avut loc aici, în judeţul Constanţa, în România, pentru prima dată, este un alt motiv de bucurie. Concurenţii care au venit de peste hotare pentru a participa la Cupa Mondială au rămas uluiţi de frumuseţile Dobrogei, de cetăţile ei, de istoria ei, de staţiunea Mamaia, de tot ceea ce judeţul Constanţa are de oferit”, a declarat Constantinescu.

“UN VIS ÎMPLINIT” Evenimentul de aseară i-a impresionat pe membrii lotului naţional, care nu s-au lăsat mai prejos şi i-au înmânat preşedintelui CJC o plachetă cu simbolurile pescarilor sportivi. “Pe măsură ce trece timpul, devenim tot mai conştienţi de importanţa performanţei pe care am realizat-o. Suntem copleşiţi de tot ceea ce a făcut pentru noi Consiliul Judeţean Constanţa, care şi acum, prin această festivitate, a demonstrat încă o dată consideraţia pe care o are faţă de sportul românesc”, a declarat Ştefan Făşie, singurul constănţean care face parte din lotul naţional. “Eu sunt din Braşov, dar încep să mă simt excelent în Constanţa. Sunt impresionat de implicarea extraordinară a autorităţilor de aici în acest fenomen şi sunt bucuros pentru reuşita noastră. Am ajuns campioni mondiali, este un vis împlinit pentru noi. Când ne-a cântat imnul, nu mi-a venit să cred cât de tare îmi bătea inima în piept!”, a declarat căpitanul lotului naţional de pescuit la crap, Valeriu Mărtoiu.