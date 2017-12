„Lotul Reşiţa”, în libertate

Tribunalul Bucureşti a decis, vineri noapte, că Said Baaklini, Adrian Chebuţiu, Coriolan Adrian Preda şi Eugen Bogatu pot fi cercetaţi în libertate în dosarul UCM Reşiţa, respingând astfel recursul procurorilor DNA faţă de decizia prin care Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a stabilit că cei patru pot fi liberi. Recursul DNA s-a judecat de urgenţă, în condiţiile în care, ieri, celor patru acuzaţi urma să le expire perioada pentru care le-a fost emis mandatul de arestare preventivă. Totuşi, cei patru nu pot părăsi ţara, decizia Tribunalului fiind definitivă şi irevocabilă. Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi pentru asociere în vederea săvârşirii acestei fapte. Alături de acesta vor fi judecaţi Adrian Chebuţiu, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al UCM Reşiţa, şi Coriolan Adrian Preda, director executiv al societăţii, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi asociere în vederea săvârşirii acestei fapte. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Eugen Bogatu, fost director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale. Procurorii au precizat că faţă de Mircea Marius Banias s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru favorizarea infractorului. Said Baaklini este acuzat că a cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro după ce UCM Reşiţa i-a vândut patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare.