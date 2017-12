Loturi de casă pentru tineri

Primăria oraşului Techirghiol doreşte să vină în ajutorul tinerilor până în 35 de ani oferindu-le locuri de casă gratuite. Primarul oraşului, Adrian Stan, a declarat că, în acest an, pe lista de priorităţi a administraţiei locale se află un proiect destinat tinerilor. „Avem un teren la ieşirea din oraş spre Moviliţa pe care dorim să îl parcelăm în vederea concesionării şi vânzării. Mai exact, este vorba despre 500 de loturi de teren, din care o parte vor fi acordate tinerilor sub 35 de ani, sub formă de concesiune cu titlu gratuit, pentru a-şi putea ridica o casă. Celelalte loturi de teren vor fi scoase la vânzare prin licitaţie, urmând ca, în viitoarele şedinţe ale Consiliului Local Techirghiol, să stabilim şi preţul de vânzare. Este un efort pe care îl face autoritatea locală, pentru că se vor cheltui sume importante pentru intabularea acestor terenuri”, a declarat Adrian Stan. La nivelul oraşului Techirghiol, în 2008, primăria a parcelat şi scos la vânzare o serie de terenuri aflate în apropierea lacului Techirghiol. „Terenurile pe care le-am vândut ne-au adus fonduri importante la bugetul local. Faptul că am acceptat plata acestor terenuri pe o durată de trei ani a făcut ca cea mai mare parte a terenurilor să fie vândute. În acest fel, pot spune că am asigurat atât pentru 2010, cât şi pentru 2011, fonduri importante la bugetul local”, a mai spus primarul. Pe lângă aceste proiecte, Primăria Techirghiol mai are în plan un alt proiect, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru construirea a 48 de locuinţe ce vor fi închiriate tinerilor.