Loturi de casă pentru tinerii din Medgidia

Anul trecut, zeci de tineri din Medgidia au primit gratuit de la Primărie, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, câte un lot de teren pe care ar fi trebuit să-şi ridice o casă. Edilul Marian Iordache a declarat că, din păcate, în numeroase cazuri, tinerii nu au respectat clauzele contractuale cu Primăria. „În cel mult un an de la primirea terenului, tinerii ar fi trebuit, conform prevederilor legale, să înceapă lucrările de construcţie a caselor. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, voi supune consilierilor locali dezbaterea unui proiect de hotărâre privind rezilierea contractelor de concesiune a terenurilor şi să le atribuim altor tineri care erau pe lista de aşteptare. Nu sunt singurele cazuri, pentru că, la începutul acestui an, am mai reziliat câteva contracte”, a spus Iordache. El a adăugat că situaţia va fi discutată în şedinţa de joi a Consiliului Local, când vor mai fi analizate alte 14 proiecte de hotărâre.