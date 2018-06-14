Loturile echipelor din Grupa A de la World Cup 2018

Grupa A: Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Uruguay
RUSIA (selecţioner Stanislav Chercesov)
portari: Igor Akinfeev (CSKA Moscova), Vladimir Gabulov (FC Bruges), Andrey Lunev (Zenit St. Petersburg).
fundaşi: Vladimir Granat şi Fedor Kudriashov (ambii Rubin Kazan), Ilia Kutepov (Spartak Moscova), Andrey Semenov (Ahmat Groznîi), Sergei Ignashevich şi Mario Fernandes (ambii CSKA Moscova), Igor Smolnikov (Zenit St. Petersburg).
mijlocaşi: Iuri Gazinski (Krasnodar), Alexsandr Golovin şi Alan Dzagoev (ambii CSKA Moscova), Aleksandr Erohin, Iuri Jirkov, Daler Kuziaev (toţi Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin, Alexsandr Samedov (ambii Spartak Moscova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscova), Denis Cerishev (Villarreal).
atacanţi: Artem Dziuba (Arsenal Tula), Aleksei Miranchuk (Lokomotiv Moscova), Fedor Smolov (Krasnodar).
ARABIA SAUDITĂ (selecţioner Juan Antonio Pizzi)
portari: Mohammed Alowais, Yasser Almosailem (ambii Al Ahli), Abdullah Almuaiouf (Al Hilal).
fundaşi: Mansoor Alharbi, Motaz Hawsawi (ambii Al Ahli), Yasser Alshahrani, Mohammed Alburyak, Ali Albulayhi, Osama Hawsawi (toţi Al Hilal), Omar Othman (Al Nassr).
mijlocaşi: Abdullah Alkhaibari, Hatan Bahbir (ambii Al Shabab), Abdulmalek Alkhaibri, Abdullah Otayf, Salman Alfaraj, Mohamed Kanno, Salem Aldawsari (toţi Al Hilal), Taiseer Aljassam, Hussain Almoqahwi (ambii Al Ahli), Yahia Alshehri (Al Nassr).
atacanţi: Mohammed Alsahlawi (Al Nassr), Muhannad Asiri (Al Ahli), Fahad Almuwallad (Al Ittihad).
EGIPT (selecţioner Héctor Cúper)
portari: Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy, Sherif Ekramy (ambii Al Ahly).
fundaşi: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (ambii Al Ahly), Mahmoud Hamdy, Ali Gabr (ambii Zamalek Cairo), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh), Ahmed Hegazi (West Brom), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC).
mijlocaşi: Tarek Hamed (Zamalek Cairo), Abdallah Said (Al Ahli), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal Londra), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa).
atacanţi: Mohamed Salah (FC Liverpool), Marwan Mohsen (Al Ahly), Shikabala (Zamalek Cairo), Amr Warda (Atromitos), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad).
URUGUAY (selecţioner Óscar Tabárez)
portari: Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente Buenos Aires).
fundaşi: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (ambii Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisabona), Maximiliano Pereira (FC Porto), Gaston Silva (Independiente Buenos Aires), Martin Caceres (Lazio Roma), Guillermo Varela (Penarol Montevideo).
mijlocaşi: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria Genoa), Matias Vecino (Internazionale Milan), Rodrigo Bentancur (Juventus Torino), Carlos Sanchez (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol Montevideo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey).
atacanţi: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Edinson Cavani (Paris St. Germain), Luis Suarez (FC Barcelona).
Programul meciurilor din Grupa A este următorul -
14 iunie, ora 18.00: Rusia - Arabia Saudită (Moscova / Luzhniki)
15 iunie, ora 15.00: Egipt - Uruguay (Ekaterinburg)
19 iunie, ora 21.00: Rusia - Egipt (Sankt Petersburg)
20 iunie, ora 18.00: Uruguay - Arabia Saudită (Rostov-pe-Don)
25 iunie, ora 17.00: Uruguay - Rusia (Samara)
25 iunie, ora 17.00: Arabia Saudită - Egipt (Volgograd)