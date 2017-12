Lou Bega face show, la malul mării

Unul dintre cele mai îndrăgite staruri ale scenei internaţionale de muzică latino-pop, Lou Bega, susţine, sâmbătă seară, după ora 23.00, un super-concert în clubul Tribute Summer Residence din Mamaia. Biletele rămase în vânzare pentru acest eveniment pot fi procurate de la intrarea localului, din nordul staţiunii, la preţul de 30 de lei.

Lou Bega este un artist născut în Munchen, Germania, în anul 1975 şi are origini italiene şi ugandeze. Succesul său răsunător se datorează unui remake al unei piese instrumentale pentru dans, realizată de Perez Prado în 1949 şi care a devenit „Mambo No. 5”. Deşi Bega a început în adolescenţă să cânte rap, în 1999 a lansat „Mambo No. 5”, piesă care a devenit mai întâi în Statele Unite, apoi în lumea întreagă, un hit al vremurilor trecute, cât şi al prezentului.