Louis Munteanu, după revenirea la Farul: “Vreau să fac diferența”

Farul Constanța a anunțat revenirea în lot a jucătorului Louis Munteanu, la puțin timp după plecarea atacantului Denis Alibec în Qatar.

Munteanu plecase la finalul sezonului 2022-2023, însă nu a fost păstrat de AC Fiorentina la prima echipă în această vară.

Munteanu își dorește să aducă un plus valoare în atacul constănțenilor și își dorește să ajute echipa, să ajungă în grupele Conference League.

“Mă bucur că am revenit. Sper să am evoluții cât mai bune și să fac diferența meci de meci. Asta mi-am propus.Am fost acolo (n.r. la Fiorentina), am făcut pregătirea și așa am decis să merg împrumut.Am venit aici, vreau să am multe meciuri, vreau să fac diferența și să avem evoluții cât mai bune.

Am urmărit fiecare meci, voiam și eu să fiu mai repede aici. Acum mă bucur. A fost greu, au jucat bineși sunt fericit că sunt aici acum.Cu siguranță o să fie un meci greu, vrem să ajungem în grupele Conference, pentru că avem o echipă bună", a declaratLouis Munteanu