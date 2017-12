„Love” cu…Dana Nălbaru

Solista Dana Nălbaru revine pe piaţa muzicală cu un nou single. Acesta se intitulează „Love” şi va fi inclus pe albumul „One Love”. Noua piesă a cântăreţei marchează şi o schimbare a stilului muzical cu care ne-a obişnuit, după cum afirmă artista pe site-ul său.

Pentru single-ul amintit, aceasta a colaborat cu Alexandru Dan Suciu. „Întâlnirea cu el mi-a oferit şansa unei alte exprimări artistice. Împreună, am putut imagina şi crea noi cântece, în care să mă pot regăsi şi în care să pot pune o parte din sufletul meu. Timp de opt luni, am lucrat împreună până când am reuşit să finalizăm ceea ce ne place să numim simplu, nou, pentru amândoi. Am renunţat la formula de band şi am adaptat fiecare dintre piesele vechi pentru noul show live”, spune artista. „Albumul cel nou, ‘One Love’, nu este decât începutul acestei colaborări... ideile vin în continuare, le vom dezvolta şi le vom pune în practică. Toate astea le facem cu bucurie, fără grabă şi cu dorinţa de a uni, prin muzică, suflete”, mărturiseşte Dana Nălbaru.

Noul album, al patrulea din cariera solo a artistei, conţine nouă melodii şi va fi lansat în cursul acestei veri.