Lovită pe trecerea de pietoni de un militar!

O femeie a ajuns, ieri, în stare gravă la spital, după ce a fost victima unui accident rutier petrecut pe bulevardul Ferdinand, din municipiul Constanța, în jurul orei 16.00. Un tânăr, angajat al Ministerului Apărării Naționale, se deplasa la volanul unui autoturism marca Opel, înmatriculat în Bulgaria, pe bulevardul Ferdinand, dinspre zona Miga spre Gară. Ajuns la intersecția cu strada Atelierelor, spun oamenii legii, șoferul nu a observat o femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni și a lovit-o în plin. Conducătorul auto a frânat, însă mașina s-a oprit după aproximativ 20 de metri. Tânărul a coborât panicat din mașină și a sunat la 112. Ceilalți participanți la trafic au oprit imediat, iar câteva tinere au sărit în ajutorul victimei. „Am văzut-o pe femeie întinsă pe asfalt și am oprit mașina. Am scos trusa de prim ajutor din autoturism și am legat-o la cap cu bandaj ca să îi opresc sângerarea“, a declarat o șoferiță. În scurt timp, polițiștii de la Rutieră și un echipaj SMURD și-au făcut apariția la locul accidentului. După ce au stabilizat-o, medicii au transportat victima la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, pentru investigații suplimentare. Polițiștii de la Rutieră au pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care accidentul a avut loc. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager pe șofer și au constatat că acesta nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan. Pe numele lui, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.