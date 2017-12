Lovită pe trecerea de pietoni

00:41:29 / 27 Iulie 2014

de unde atata ?

deci , ca o concluzie la acest accident ,presa oricum scrie prostii, pe "zebra" sa angajat fara sa se asigure de fapt era pe trotuar si a reactionat ca turma , adica a sarit pe trecere , eu unu permis am avut atunci si dupa iar supendat nu am fost decat 30 de zile, la spital sa constatat ca nu are mare lucru vorbind din hartii , eu unu imi platesc vina nu-i problema dar si pietonul ar fi frumos sa si-o plateasca , deci daca vrei sa mori , fa-o te rog cu altul sau mai bine baga degetele in priza , oricum familia si restul rudelor niste jeguri, l-e urez succes cand asigurarea o sa le-o dea prin gura.