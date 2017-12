Între momentul la care scriu aceste rânduri şi clipa în care voi le citiţi s-ar putea să fi apărut vreo informaţie nouă, de ultimă oră, despre plecarea lui Cristian Diaconescu din PSD. Totuşi, indiferent dacă este aşa sau nu, tot ce se cunoaşte până acum în legătură cu această demisie mi se pare suficient ca să avansez un scenariu posibil. Nu vreau să mă pierd în amănunte pe care le ştim toţi de la televizor ori din presa scrisă… Vreau să precizez foarte clar că explicaţiile oferite de Cristian Diaconescu pe câteva posturi de televiziune nu m-au convins deloc, aşa cum de altfel au afirmat şi alţi gazetari. Acestea fiind spuse, purced la desenul meu “conspirativ”.

Lovitura de teatru, căci aşa poate fi considerat gestul lui Cristi Diaconescu, pare să contrazică editorialul de ieri, în care sugeram că bătăliile cele mari s-au încheiat şi peisajul politic a devenit cam monoton. Eu mă încăpăţânez să cred în continuare că Traian Băsescu nu este străin de tot ceea ce se întâmplă în aceste zile în PSD. Un singur lucru îmi încurcă socotelile. Este vorba despre declaraţia lui Diaconescu de acum câteva zile, după ce a depus plângerea la Parchet referitoare la urmărirea sa ilegală, prin care anunţă că, în cazul în care va descoperi că vreunul dintre colegii săi politici a fost cumva implicat în această monitorizare, el va demisiona din PSD. Să fie plecarea lui Diaconescu dovada acestei bănuieli, ori scenariul meu cu Băsescu rămâne valabil? Nu pot să bag mâna în foc, dar înclin spre a doua variantă, nu pentru că îmi aparţine, ci pentru că l-am auzit pe Victor Ponta, în scurta conferinţă de presă de acum două zile, afirmând că adversarii politici au tot interesul să destabilizeze PSD-ul încă de pe acum, pentru a-l slăbi foarte mult, în perspectiva alegerilor din 2012. Indiferent dacă eu am dreptate în supoziţia că Băsescu îi lucrează pe social-democraţi pe la spate sau că preşedintele are o “cârtiţă” în PSD, concluzia rămâne aceeaşi. Chiar dacă nu mai are niciun interes electoral direct după încheierea celui de al doilea mandat prezidenţial, războiul nu s-a încheiat pentru Traian Băsescu, aşa cum credeam eu, ci el continuă să se lupte pentru a face pârtie PD-L-ului.

Dacă se va descoperi că un PSD-ist a manevrat filajul lui Diaconescu, cu scopul şantajării sau manipulării sale, atunci ţineţi minte că acela a fost “cârtiţa” preşedintelui ţării!