Lovitură DURĂ PENTRU KOVESI: „A încălcat Constituţia!“

21:25:03 / 04 Noiembrie 2017

BA DA PROST MAI EȘTI..

AI CREIERULUI INUNDAT DE URINA LUI TRAIAN !. Telegraf nu face altceva decât să transmită declarațiile care vin din interiorul acestui sistem ticăloșit numit PDL PNL care a construit un SISTEM MAFIOT cu care au furat alegerile au FRAUDAT referendum ul care la demis pe dictatoru basescu..Cum au dat foc la colectiv la Bamboo..Cum și-au bătut joc de justitie !...Cum au băgat frica in inspecția judiciară !...Cum au încercat să o accidenteze pe fata judecătoriei Iorga Moraru ..Cea care a câștigat procesul cu statul ticăloșit DNA ...Asta arată aceste cronici ale Telegraf unele foarte obiective .. S-au săturat oamenii ai acestui sistem ticăloșit și ies in fiecare zi cu noi dezvăluiri .. Numai TU și Președintele SANTETI PARALELI și nu vreți să vedeți Abuzuriile acestui sistem ticăloșit CREAT de Băsescu și Macovei in 2005 fără a consulta parlamentul ... Noaptea ca HOȚI !... Incredibil e că un partid care se vrea de dreapta și să apere valorile Liberale .. Justiția și drepturile omului.. ESTE susținătoarea a acestui sistem ticăloșit MAFIOT PDL PNL CIUMA GALBENĂ.!