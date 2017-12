Lovitură în procesul lui Dragnea. Judecătorii cer procurorilor să explice dacă își mențin acuzațiile

17:11:15 / 28 Martie 2017

CONSTATARE !

MIZERIE, MIZERIE, MIZERIE, MIZERIE, MIZERIE, JEG, JEG, JEG, JEG, JAF, JAF, JAF, JAF, , BATJOCURA, BATJOCURA, BATJOCURA, BATJOCURA, BATJOCURA, DISPRETZ, DISPRETZ, DISPRETZ, DISPRETZ, DISPRETZI PESTE TOT SI IN TOATE ! LOCALITATEA CONSTANTZA ESTE JEFUITA TOTAL SI IREMEDIABIL DE TOTZI EXCROCII VOTATZI, DE OAMENII DE BUNA CREDINTZA, MAI PRECIS DE NAIVII ACESTUI " ORAS " , ORAS, CARE ORAS, CONSTANTZA MAI ESTE ORAS, POATE DOAR AL : GUNOAIELOR, MIZERIEI, CORUPTZILOR, GROPILOR, POLUARII, MICROBUZELOR CARE ARATA CA NISTE " COSCIUGE PE PATRU ROTZI ", DRUMURILOR CA IN SATELE UITATE DE LUME, SARACIA LUCIE SI NEAJUNSURILE IN CARE SE ZBAT CONSTANTZENII, LUXUL SI NESIMTZIREA AUTORITAZILOR LOCALE, AU ATINS COTE ALARMANTE, BLOCURILE VECHI DE CAND HAUL SI MUUUUUUULTE ALTELE ............... ?! CONSTANTZA ESTE " RAIUL " TUTUROR CORUPTZILOR POLITICI : psd, pnl, pdl, pmp, usr si care or mai fi, RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, TUTUROR PARTIDELOR POLITICE, PRIN TOT CEIA CE NU AU FACUT SI NU FAC PENTRU LOCALITATEA SI OAMENII CARE IL POPULEAZA, ASA SE EXPLICA FELUL SI HALUL IN CARE ARATA CONSTANTZA, CONSTANTZA ARATA D E P L O R A B I L !