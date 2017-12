Low Deep T, din nou la Mamaia!

A fost o minivacanţă plină cu evenimente care mai de care mai spectaculoase în cluburile din Mamaia, aşa cum au simţit-o „pe viu” atât turiştii, cât şi localnicii care s-au distrat în staţiune, între Ziua Muncii şi Paştele ortodox. Atmosfera serilor electrizante din cluburi se va relua cât de curând, la malul mării, chiar din weekend-ul viitor, iar organizatorii de la Crema Summer Club au anunţat deja noi evenimente care vor avea loc până la începutul lui iunie. Astfel, în noaptea de 17 mai, va fi invitat să mixeze în Crema DJ-ul spaniol Dr. Kucho, pe numele său real Daniel Manzano Salazar, creatorul hit-urilor „La Tarde Se Ha Puesto Triste” şi „Doing Better Without You”. Şi surprizele nu se opresc aici, pentru că fanii cântăreţului britanic Low Deep T, care a mai susţinut concert în acelaşi loc în toamnă, se vor bucura de un nou show al artistului de culoare, pe 24 mai, tot în Crema.

APOGEU ÎN CARIERĂ CU „BIG LOVE” Deşi Low Deep T este un nume relativ nou în industria muzicală, cântăreţul s-a remarcat în urmă cu mulţi ani, în Marea Britanie, fiind cunoscut ca TJ Cases. După reacţiile pozitive de care s-au bucurat compoziţiile sale, artistul a decis să apară în peisajul muzical internaţional sub numele actual. Cu numeroase single-uri lansate, precum „Feelings for You” sau „Let\'s Go Back”, artistul a atins apogeul carierei sale după lansarea hitului „Big Love”, în urmă cu doi ani.

MAMAIA VIA „CASABLANCA” Artistul londonez a fost prezent anul trecut de două ori la Mamaia, unde a făcut show-uri de excepţie. El a cântat prima oară în minivacanţa de 1 Mai, de anul trecut, în Princess Summer Club şi a rămas impresionat de viaţa de noapte din staţiune şi de fetele din România, dar şi de interesul publicului de aici pentru muzica sa. Acest lucru l-a readus în staţiune în luna septembrie, când a cântat la aniversarea de trei ani a clubului Crema, eveniment inclus în primul său miniturneu în România. Atunci el a prezentat publicului român single-ul „Casablanca”, cel care a devenit, ulterior, hit internaţional şi care va răsuna, din nou, live, la Mamaia.